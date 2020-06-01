Трамп отстает от Байдена на 10% в предвыборном рейтинге - опрос

Бывший вице-президент США, вероятный кандидат от демократов на президентских выборах 2020 Джо Байден на 10 процентов опережает кандидата от республиканцев, действующего президента Дональда Трампа.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного ABC совместно с Washington Post, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Голос Америки".

По данным опроса, 53% зарегистрированных избирателей отдают предпочтение Байдену, по сравнению с 43%, которые привержены Трампу. Последний опрос указывает на положительную динамику для Байдена. В марте Байден имел 49% поддержки, Трамп - 47%.

Вместе с тем, согласно опросу, сторонники Трампа выражают высокий уровень энтузиазма относительно своего кандидата.

87% приверженных Трампу сказали, что однозначно проголосуют за него в ноябре. По сравнению с 68% сторонников Байдена, которые сказали, что несомненно отдадут свой голос за бывшего вице-президента.

69% готовых проголосовать за Трампа сказали, что "имеют большой интерес" относительно своего кандидата. Среди сторонников Байдена таких оказалось только 34%.

53% опрошенных сказали, что они не довольны тем, как президент Трамп борется с пандемией коронавируса, это на два процента больше, чем в марте.

Опрос был проведен 25-28 мая, опросили 1001 зарегистрированного избирателя. Статистическая погрешность составляет 3,5%.

Читайте также - "Начнется мародерство - начнется стрельба": что известно о массовых протестах в США