Курив і був без маски: прем'єр Румунії заплатив штраф за порушення карантину

Прем'єр-міністр Румунії Людовик Орбан заплатив штраф в розмірі 3000 леїв (617 євро) за порушення коронавірусних обмежень, оскільки він був без маски і курив у приміщенні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

У суботу в соціальних мережах з'явилася фотографія, на якій Орбан сидить у своєму кабінеті за столом з кількома міністрами і палить цигарку, при цьому ніхто з присутніх не був в масках. Їх маски лежали на столі.

У своїй заяві Орбан визнав порушення правил, заявивши, що деякі члени уряду зібралися в його офісі після довгого робочого дня 25 травня, в день його 57-річчя.

"Прем'єр-міністр знає, що правил повинні дотримуватися всі громадяни, незалежно від їх положення. Якщо закон порушується, повинні застосовуватися санкції", - йдеться в заяві.

Після 60 днів суворого карантину під час надзвичайного стану, який закінчився 15 травня, уряд Орбана розпорядився встановити 30-денний режим підвищеної небезпеки, коли носіння масок стало обов'язковим у громадському транспорті й у закритих громадських місцях. Куріння в приміщенні заборонено в Румунії з 2016 року.

З початку епідемії в Румунії підтвердили 19 133 випадків захворювання на коронавірус і 1253 летальних випадків.

Нагадаємо, Румунія з 1 червня послабила карантинні обмеження: відкриються пляжі й ресторани, частково відновиться міжнародне сполучення, дозволять масові заходи.