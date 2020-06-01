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У МЗС розкрили деталі візиту Кулеби і Єрмака в Берлін

Понеділок, 1 червня 2020, 11:37

У МЗС офіційно підтвердили та розкрили деталі візиту міністра закордонних справ Дмитра Кулеби 2 червня до Берліна, де пройдуть переговори щодо Донбасу. 

Про це повідомляє "Європейська правда".

Як зазначили у пресслужбі міністерства, до складу української делегації, окрім Кулеби, увійдуть керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, віцепрем'єр і міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, міністр оборони України Андрій Таран, заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква та інші посадовці. 

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У Берліні заплановані зустрічі з федеральним міністром закордонних справ Німеччини Гайко Маасом, зовнішньополітичним радником канцлера Німеччини Яном Гекером і міністеркою оборони Аннегрет Крамп-Карренбауер.

Зазначається, що у ході візиту сторони обговорять низку важливих аспектів двосторонньої співпраці, безпекову та гуманітарну ситуацію на сході України, виконання домовленостей грудневого саміту в нормандському форматі на рівні глав держав та урядів, ініціативи щодо деокупації Криму, а також шляхи подальшої координації зусиль з подолання наслідків пандемії COVID-19.

За результатами перемовин міністрів закордонних справ України та Німеччини запланована спільна пресконференція. 

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Нагадаємо, 13 травня ЗМІ повідомили, що заступник голови адміністрації президента Росії Дмитро Козак, який є куратором переговорів по Донбасу в Кремлі, прибув до Берліна для обговорення ситуації на сході України, нібито за запрошенням німецької сторони.

Наступного дня Кулеба заявив, що Україна заздалегідь знала про цей візит і буде знати про те, як він пройшов, тому "ні про які ігри за спиною Києва не йдеться".

Детальніше про хід переговорів читайте у статті: "Ми спробуємо, якщо у Мінська взагалі є шанси": що відбувається у переговорах по Донбасу

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