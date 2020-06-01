Ще 5 пунктів пропуску запрацювали на кордоні зі Словаччиною і Молдовою

У понеділок 1 червня на кордоні зі Словаччиною та Молдовою відновили роботу ще 5 пунктів пропуску.

Про це повідомила Держприкордонслужба України, пише "Європейська правда".

Станом на 9:00 1 червня на українсько-словацькій ділянці кордону відновив роботу пункт пропуску "Вельке Слеменце" (з українського боку – "Малі Селменці") у режимі з 8:00 до 20:00.

Раніше на цій ділянці в повному обсязі запрацював пункт пропуску "Убля" (з українського боку – "Малий Березний").

На українсько-молдавській ділянці у понеділок відновили роботу автомобільні пункти пропуску "Крива" (з українського боку – "Мамалига"), "Мирне" (з українського боку – "Табаки") та "Брічень" (з українського боку – "Росошани").

Нагадаємо, раніше уряд розпорядився поновити роботу 66 пунктів пропуску різної категорії сполучення на державному кордоні з українського боку 0 крім тих, що функціонували раніше.

Водночас, пункти пропуску, які розміщені на кордоні з суміжними країнами, можуть повноцінно функціонувати лише за умови відновлення пропуску з обидвох сторін кордону.

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