У Польщі назвали можливу дату відкриття кордонів

В уряді Польщі заявили, що відкриття кордонів, закритих через пандемію коронавірусу, може відбутися 15 червня.

Про це заявив заступник міністра державних активів Польщі Артур Собонь, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал Onet.

Заступник міністра, відповідаючи на питання, коли відбудеться відкриття кордонів, підкреслив, що це питання до прем'єр-міністра Матеуша Моравецького "після оцінки тих загроз, які можуть виникнути через це".

Собонь підрахував, що це може бути 15 червня.

"Напевно, це було б добре і для наших компаній, - я тут кажу насамперед про польську авіагрупу LOT, яка завдяки цьому могла б пожвавити роботу", - сказав він.

Він визнав, що без проведення авіаційних операцій авіабізнес сьогодні "знаходиться в набагато складнішій ситуації", ніж до пандемії.

Нагадаємо, 13 травня Польща ще на місяць продовжила контроль на кордонах з сусідами-членами ЄС – Німеччиною, Литвою, Чехією та Словаччиною – до 12 червня. Перетин кордону зараз можливий лише у визначених пунктах.

Водночас, ще 11 травня Литва і Польща відкрили кордони для працівників, підприємців та студентів. Цим категоріям громадян не потрібно відбувати 14-денну ізоляцію.