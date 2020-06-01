В Швеции впервые за 11 недель – ни одной смерти от коронавируса

В Швеции за сутки не зафиксировали ни одного смертельного случая среди инфицированных коронавирусом - впервые после 13 марта.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

По данным Министерства здравоохранения, за последние сутки подтвержден 31 новый случай заболевания. Всего с начала эпидемии были инфицированы 37542 человека.

Всю прошлую неделю в Швеции снижалось количество умерших от коронавируса, однако страна все равно имела наибольшее количество смертей от COVID-19 в Европе на душу населения.

В Швеции подтверждено 4395 летальных случаев коронавируса.

Ранее сообщалось, что Швеция откроет университеты и школы для учащихся старших классов с середины июня. Школы для детей младшего возраста открыты в течение всей эпидемии коронавируса.

Швеция, как известно, не применила жесткий карантин для борьбы с вирусом, оставив большинство школ, магазинов и ресторанов открытыми и полагаясь на добровольные меры, ориентированные на социальное дистанцирование и гигиену.