Зеленський назвав "не пріоритетом" записи Порошенка й Байдена і хоче зберегти підтримку США

Президент Володимир Зеленський заявив, що так звані "плівки Деркача" не є пріоритетом, а Україна не прагне втручатися у внутрішньополітичну ситуацію в США.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Зеленський розповів у інтерв’ю британському виданню The Telegraph, яке він дав по Skype.

"Навіщо потрібно знову втягувати в це Україну?... Зараз ми користуємося двопартійною підтримкою в США - як в Конгресі, так і в Сенаті. У нас є підтримка президента. Ці записи не є пріоритетом," - сказав Володимир Зеленський.

Він підкреслив, що Україна не хоче впливати на внутрішньо- чи зовнішньополітичну ситуацію або ж процес виборів у будь-якій країні. "Ми незалежна держава. Сполучені Штати Америки - незалежна країна", - констатував Зеленський.

Глава держави запевнив, що не має ніякого стосунку до розмови між Порошенком і Байденом.

"Послухайте, я нічого не знаю про деталі цієї угоди. І чи була це угода досягнута, чи вона взагалі існувала… Мене цікавить тільки те, як можна було підслухати, записати на плівку офіс президента України", - додав Зеленський.

Нагадаємо, 19 травня народний депутат Андрій Деркач оприлюднив аудіоматеріали, які, за його словами, можуть свідчити про вплив ексвіцепрезидента США Джозефа Байдена на п'ятого президента України Петра Порошенка.

За словами Деркача, записи він отримав від журналістів-розслідувачів, а сам запис розмов нібито робив особисто Порошенко. У Порошенка "плівки" назвали спробою вплинути на ставлення США до України.

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Через "плівки Деркача" Офіс генпрокурора завів на Порошенка ще одну справу про держзраду. А президент Володимир Зеленський заявив, що покарання для його попередників, зокрема, Петра Порошенка, ще попереду.

У штабі Байдена плівки, де він нібито розмовляє з Порошенком, назвали відредагованою "діркою від бублика".

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