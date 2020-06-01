В РФ заявили про відмову від великих військових навчань біля країн НАТО в 2020 році

В російському Генштабі заявили, що Росія цього року не проводитиме великі військові маневри поруч з країнами НАТО.

Про це заявив начальник Головного оперативного управління Генштабу РФ Сергей Рудской, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Интерфакс".

"Продовжимо курс на деескалацію ситуації в Європі. У поточному році Збройними силами не передбачається проведення великих навчань поблизу кордонів країн-членів НАТО", - сказав він на брифінгу в понеділок.

Рудской додав, що вглиб країни перенесені масштабні дії в рамках стратегічного командно-штабного навчання "Кавказ-2020".

"Надалі готові до коригування районів навчань на паритетній з альянсом основі", - повідомив він.

Він заявив, що, незважаючи на пандемію коронавірусу, США і країни НАТО підвищують активність біля кордонів Росії. За його словами, найбільш великими стали навчання "Захисник Європи-2020" (Defender Europe 2020), в ході яких передбачалося перекидання контингенту американських військ з США в Європу.

Нагадаємо, у травні представники країн-членів НАТО закликали Росію повністю дотримуватися зобов’язань за Договором щодо відкритого неба.