В РФ заявили об отказе от крупных военных учений возле стран НАТО в 2020 году

В российском Генштабе заявили, что Россия в этом году не будет проводить крупные военные маневры рядом со странами НАТО.

Об этом заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба РФ Сергей Рудской, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс".

"Продолжим курс на деэскалацию ситуации в Европе. В текущем году Вооруженными силами не предвидится проведения крупных учений вблизи границ стран-членов НАТО", - сказал он на брифинге в понедельник.

Рудской добавил, что вглубь страны перенесены масштабные действия в рамках стратегических командно-штабных учений "Кавказ-2020".

"В дальнейшем готовы к корректировке районов учений на паритетной с Альянсом основе", - сообщил он.

Он заявил, что, несмотря на пандемию коронавируса, США и страны НАТО повышают активность у границ России. По его словам, наиболее крупными стали учения "Защитник Европы-2020" (Defender Europe 2020), в ходе которых предполагалась переброска контингента американских войск из США в Европу.

Напомним, в мае представители стран-членов НАТО призвали Россию полностью соблюдать обязательства по Договору об открытом небе.