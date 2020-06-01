Турфірми просять уряд Британії не запроваджувати карантин для мандрівників

200 туристичних фірм звернулися до уряду Британії з проханням не запроваджувати обов’язкову 14-денну самоізоляцію для мандрівників.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ВВС.

200 фірм, дотичних до туристичного бізнесу, звернулися з листом до міністра внутрішніх справ Пріті Пател з проханням не запроваджувати норму про обов’язкову 14-денну самоізоляцію для всіх, хто прибуває до Британії. Це правило почне діяти з 8 червня.

Серед підписантів звернення – мережі готелів і туристичні компанії.

Бізнес пропонує не поширювати правило на усіх без винятку мандрівників та запровадити винятки для тих, хто подорожує з регіонів, що вважаються безпечнішими.

Минулого місяця схоже звернення до прем’єр-міністра підписали керівники низки авіакомпаній, серед яких EasyJet, Tui, Jet2, Virgin Atlantic та низка профільних організацій, закликаючи не застосовувати однаковий підхід до усіх без винятку людей, що прибувають до Британії.

Нагадаємо, Британія з 8 червня зобов’язує усіх, хто прибуває в країну, у тому числі власних громадян, заповнювати спеціальну анкету, вказуючи адресу, за якою вони проходитимуть двохтижневу самоізоляцію. За цією адресою можуть прийти з перевіркою без попередження. Порушникам загрожує штраф у 1000 фунтів стерлінгів.

З цього правила будуть винятки лише для окремих категорій мандрівників.