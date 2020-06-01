Міноборони РФ назвало провокацією навчання НАТО в Баренцовому морі

Міноборони РФ розкритикувало навчання НАТО в Баренцовому морі, назвавши їх провокацією.

Про це заявив начальник Головного оперативного управління Генштабу РФ Сергей Рудской, повідомляє "Європейська правда" з посиланням "Интерфакс".

Він повідомив, що вперше з моменту закінчення холодної війни, напередодні відзначення річниці завершення Другої світової війни в Європі в акваторії Баренцового моря пройшли навчання загону бойових кораблів об'єднаних Військово-Морських сил НАТО.

Рудской розповів, що до складу загону входили три американські есмінці з керованою ракетною зброєю, атомний підводний човен і універсальний транспорт постачання ВМС США, а також фрегат ВМС Британії.

"В ході навчання відпрацьовувалися завдання ураження об'єктів на території Російської Федерації і перехоплення російських балістичних ракет. Подібні дії нами розцінюються як провокаційні, незважаючи на те, що американська сторона в мінімальні терміни повідомила про заходи даних кораблів в Баренцове море", - заявив Рудской.

Він повідомив, що активними діями Північного флоту розгортання кораблів НАТО було своєчасно виявлено, організовано їх супровід. "Це дозволило не допустити інцидентів і продемонструвало нашу рішучість до захисту своїх інтересів в Арктиці", - заявив він.