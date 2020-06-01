Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Пристайко может стать послом Украины в Великобритании

Ольга Стефанишина станет новым вице-премьером по евроинтеграции

Турция начнет принимать украинских туристов с 1 июля

Зеленский назвал "не приоритетом" записи Порошенко и Байдена и хочет сохранить поддержку США






Минобороны РФ назвало провокацией учения НАТО в Баренцевом море

Понедельник, 1 июня 2020, 16:11

Минобороны РФ раскритиковало учения НАТО в Баренцевом море, назвав их провокацией.

Об этом заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба РФ Сергей Рудской, сообщает "Европейская правда" со ссылкой "Интерфакс".

Он сообщил, что впервые с момента окончания холодной войны, в преддверии празднования годовщины завершения Второй мировой войны в Европе в акватории Баренцева моря прошли учения отряда боевых кораблей объединенных Военно-Морских сил НАТО.

Рудской рассказал, что в состав отряда входили три американские эсминцы с управляемым ракетным оружием, атомная подводная лодка и универсальный транспорт снабжения ВМС США, а также фрегат ВМС Великобритании.

"В ходе учения отрабатывались задачи поражения объектов на территории Российской Федерации и перехват российских баллистических ракет. Подобные действия расцениваются нами как провокационные, несмотря на то, что американская сторона в минимальные сроки сообщила о мерах данных кораблей в Баренцево море", - заявил Рудской.

Он сообщил, что активными действиями Северного флота развертывание кораблей НАТО было своевременно выявлено, организовано их сопровождение. "Это позволило не допустить инцидентов и продемонстрировало решимость к защите своих интересов в Арктике", - заявил он.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Альянс
powered by lun.ua