Туреччина почне приймати українських туристів з 1 липня

Україна і Туреччина домовилися про відновлення туристичних подорожей.

Про це "Європейській правді" повідомили в пресслужбі МЗС за результатами розмови глав зовнішньополітичних відомств двох країн.

Зокрема, у пресслужбі повідомили, що під час розмови Дмитро Кулеба і Мевлют Чавушоглу узгодили відновлення туристичних подорожей і визначили ключові двосторонні заходи високого рівня, що планується провести після покращення епідеміологічної ситуації.

"Очільник МЗС Туреччини поінформував про рішення турецької сторони відкрити свої кордони для іноземних туристів та відновити регулярні пасажирські перевезення з Україною з 1 липня поточного року", - йдеться у повідомленні.

Турецький міністр також запевнив, що його країна створить усі необхідні умови для безпечного відпочинку українських громадян влітку.

Детальніше про відкриття кордонів для громадян України читайте у статті: Шенген готують до відкриття: як у ЄС змінюють правила для туристів-іноземців