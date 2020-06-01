Фракція "Слуги народу" підтримала призначення Стефанішиної віцепрем’єром

Фракція "Слуги народу" підтримала призначення Ольги Стефанішиної віцепрем'єром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції.

Як пише "Європейська правда", про це повідомила заступник голови фракції Євгенія Кравчук.

Також вона підтвердила інформацію про те, що Вадим Пристайко має бути призначений послом України у Британії.

"Нам повідомили, що Вадим Пристайко буде відряджений для роботи послом України у Великій Британії. Це з одного боку втрата для Кабміну, але ми змушені на це піти, з огляду на трансформації, які проходять в Євросоюзі. Україні в Британії потрібен потужний посол, який зможе налагодити ефективну комунікацію з урядом задля забезпечення підтримки нашої країни в проведенні реформ і захисті суверенітету.

А вакансію віце-прем’єра з євроінтеграції займе Ольга Стефанишина – не наша колега з "Голосу", а колишня директорка урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції. Ольга сьогодні була у нас на фракції, відчувається, що вона не просто розбирається в питанні, а добре знає, що потрібно робити на цій посаді", - зазначила Євгенія Кравчук.

Ольга Стефанішина є юристом-міжнародником та фахівцем з європейського права. З 2017 до вересня 2019 року керувала Урядовим офісом з координації європейської та євроатлантичної інтеграції. Після звільнення з Урядового офісу працювала в юридичному бізнесі.

Вадим Пристайко є кар’єрним дипломатом, до призначення в уряд працював послом у Канаді, очолював місію при НАТО, був заступником та першим заступником міністра закордонних справ.

Як раніше повідомляла "Європейська правда" з посиланням на власні джерела, відставка Пристайка, а також можливе призначення Стефанішиної вже погоджені з керівництвом країни.

За словами джерел "Європейської правди", раніше розглядалася можливість того, що ця ротація відбудеться наприкінці літа. Втім, згодом було ухвалене рішення провести її якнайшвидше, щоби активізувати роботу уряду в сфері європейської та євроатлантичної інтеграції.