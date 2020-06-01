Віцепрем’єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Вадим Пристайко може стати послом України у Британії.

Цю інформацію підтверджують джерела "Європейської правди".

За даними одного зі співрозмовників, це рішення наразі ще не узгоджене з урядом Великої Британії - за процедурами, Україна має отримати агреман на цю кандидатуру.

Про намір призначити послом чинного віцепрем'єра також заявила народний депутат фракції "Слуга народу" Ірина Верещук, яку цитує "Інтерфакс-Україна".

За її словами, Вадим Пристайко піде з уряду, оскільки на посаду віцепрем'єра європейської та євроатлантичної інтеграції буде призначено Ольгу Стефанішину. "Я знаю, що Ольгу Стефанішину пропонують на посаду віцепрем’єра з питань євроінтеграції, а Пристайко поїде послом до Лондона", - зазначила народний депутат.

Як повідомлялося раніше, інформацію про майбутнє призначення Ольги Стефанішиної віцепрем’єром "Європейській правді" підтвердили два не пов’язаних одне з одним джерела.

Зараз Надзвичайним та Повноважним Послом України у Великій Британії є Наталія Галібаренко. Вона була призначена на цю посаду у серпні 2015 року.