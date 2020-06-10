Франция планирует завершить чрезвычайное положение в здравоохранении 10 июля

Франция не планирует продлевать действие чрезвычайного положения в сфере здравоохранения после 10 июля, но готовит закон, который при этом позволит продолжить некоторые карантинные ограничения.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro, об этом заявили во французском правительстве.

Правительство Франции не планирует продлевать действие чрезвычайного положения в сфере здравоохранения после 10 июля, когда истекает срок его действия. В то же время, Совет министров рассмотрит проект закона, который позволит продолжать определенные карантинные ограничения еще 4 месяца после этой даты - такие как требование носить маску в общественном транспорте и магазинах, запрет любых массовых собраний, закрытие определенных публичных заведений.

Этот проект не позволит усилить карантин до тех масштабов, в которых он действовал начиная с 17 марта.

В случае существенного ухудшения эпидемической ситуации, не исключают возвращения чрезвычайного положения в сфере здравоохранения - в отдельных регионах или на всей территории страны, по решению Совета министров.

Пока что ситуация улучшается. В стране ежедневно выявляют несколько сотен новых больных, вчера этот показатель превышал 400. Вместе с тем, количество пациентов в реанимации вчера снизилось уже до менее 1000 человек - 955 пациентов, тогда как на пике эпидемии, в апреле, их количество превышало 7000. За последние сутки умерли 87 больных. Общее количество умерших с начала эпидемии достигло 29 296.

Чрезвычайное положение в сфере здравоохранения Франция ввела с 24 марта и после этого один раз продолжала его - до 10 июля.