У французькому місті батьки через суд вимагають дозволити дітям ходити до школи
Колектив батьків з міста поблизу Парижу через суд вимагають дозволити їхнім дітям ходити до школи.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє AFP.
Колектив батьків учнів початкової школи з міста Обервільє, що поблизу Парижа, подав позов до адміністративного суду, вимагаючи забезпечити можливість для дітей частіше вчитися у класі.
Ініціативна група налічує 15 батьків, делегованих батьківськими комітетами з різних шкіл. "Ми вимагаємо пом’якшення відкриття шкіл, щоб їх могли відвідувати більша кількість учнів і частіше", - пояснює Елоді Брюнель, одна з представниць.
У своїй скарзі, поданій до суду у понеділок за терміновою процедурою, батьки скаржаться муніципалітету за несправедливі вимоги відкриття шкіл, оскільки відвідувати їх може лише невелика кількість дітей і це порушує їхнє право на освіту.
За їхніми словами, з наявними обмеженнями на кількість учнів, більшість дітей зможуть вчитися у класі рідше 1 разу на тиждень.
Вони вимагають від муніципалітету "забезпечити регулярний доступ до навчання для всіх дітей, чиї батьки дали на це згоду, щоб вони могли навчатися з педагогічним супроводом принаймні половину тижня".
Водночас, мер міста наступного дня анонсував відкриття додаткових шкільних груп, із системою ротації та посиленими санітарними вимогами.
Це вже не перший подібний позов – аналогічний подавали до цього ж суду у травні щодо негайного відкриття дитсадків.
Нагадаємо, французькі учні почали поступово повертатися до навчання у класах з 12 травня, але у класі може знаходитися не більше 10 дітей одночасно, а решта продовжують вчитися дистанційно.
Оскільки більшість компаній вийшли з карантину 11 травня, часто працюючі батьки не мають з ким залишити дітей вдома.