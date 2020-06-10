У французькому місті батьки через суд вимагають дозволити дітям ходити до школи

Колектив батьків з міста поблизу Парижу через суд вимагають дозволити їхнім дітям ходити до школи.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє AFP.

Колектив батьків учнів початкової школи з міста Обервільє, що поблизу Парижа, подав позов до адміністративного суду, вимагаючи забезпечити можливість для дітей частіше вчитися у класі.

Читайте також У Франції прокуратура розслідує дії уряду у врегулюванні коронакризи

Ініціативна група налічує 15 батьків, делегованих батьківськими комітетами з різних шкіл. "Ми вимагаємо пом’якшення відкриття шкіл, щоб їх могли відвідувати більша кількість учнів і частіше", - пояснює Елоді Брюнель, одна з представниць.

У своїй скарзі, поданій до суду у понеділок за терміновою процедурою, батьки скаржаться муніципалітету за несправедливі вимоги відкриття шкіл, оскільки відвідувати їх може лише невелика кількість дітей і це порушує їхнє право на освіту.

За їхніми словами, з наявними обмеженнями на кількість учнів, більшість дітей зможуть вчитися у класі рідше 1 разу на тиждень.

Вони вимагають від муніципалітету "забезпечити регулярний доступ до навчання для всіх дітей, чиї батьки дали на це згоду, щоб вони могли навчатися з педагогічним супроводом принаймні половину тижня".

Водночас, мер міста наступного дня анонсував відкриття додаткових шкільних груп, із системою ротації та посиленими санітарними вимогами.

Це вже не перший подібний позов – аналогічний подавали до цього ж суду у травні щодо негайного відкриття дитсадків.

Нагадаємо, французькі учні почали поступово повертатися до навчання у класах з 12 травня, але у класі може знаходитися не більше 10 дітей одночасно, а решта продовжують вчитися дистанційно.

Оскільки більшість компаній вийшли з карантину 11 травня, часто працюючі батьки не мають з ким залишити дітей вдома.