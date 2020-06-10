В одном из городов Франции родители через суд требуют разрешить детям ходить в школу
Коллектив родителей из города Обервилье возле Парижа через суд требуют разрешить детям ходить в школу.
Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает AFP.
Коллектив родителей учеников начальной школы из города Обервилье, что расположен возле Парижа, подал иск в административный суд, требуя обеспечить возможность для детей чаще посещать начальные школы.
Инициативная группа насчитывает 15 родителей, делегированных родительскими комитетами из разных школ. "Мы требуем смягчения открытия школ, чтобы их могли посещать большее количество учеников и чаще", - объясняет Элоди Брюнель, одна из представительниц.
В своей жалобе, поданной в суд в понедельник по срочной процедуре, родители жалуются муниципалитету на несправедливые требования открытия школ, поскольку посещать их может ограниченное количество детей и это нарушает их право на образование.
По их словам, с существующими ограничениями на количество учеников, большинство детей смогут учиться в классе реже 1 раза в неделю.
Они требуют от муниципалитета "обеспечить регулярный доступ к обучению для всех детей, чьи родители дали на это согласие, чтобы они могли учиться с педагогическим сопровождением по крайней мере половину недели".
В то же время, мэр города на следующий день анонсировал открытие дополнительных школьных групп, с системой ротации и усиленными санитарными требованиями.
Это уже не первый подобный иск - аналогичный подавали в этот же суд в мае относительно немедленного открытия детсадов.
Напомним, французские ученики начали постепенно возвращаться к обучению в классах с 12 мая, но в классе может находиться не более 10 детей одновременно, а остальные продолжают учиться дистанционно.
Поскольку большинство компаний вышли из карантина 11 мая, часто работающие родители не имеют с кем оставить детей дома.