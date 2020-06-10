В одном из городов Франции родители через суд требуют разрешить детям ходить в школу

Коллектив родителей из города Обервилье возле Парижа через суд требуют разрешить детям ходить в школу.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает AFP.

Коллектив родителей учеников начальной школы из города Обервилье, что расположен возле Парижа, подал иск в административный суд, требуя обеспечить возможность для детей чаще посещать начальные школы.

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Инициативная группа насчитывает 15 родителей, делегированных родительскими комитетами из разных школ. "Мы требуем смягчения открытия школ, чтобы их могли посещать большее количество учеников и чаще", - объясняет Элоди Брюнель, одна из представительниц.

В своей жалобе, поданной в суд в понедельник по срочной процедуре, родители жалуются муниципалитету на несправедливые требования открытия школ, поскольку посещать их может ограниченное количество детей и это нарушает их право на образование.

По их словам, с существующими ограничениями на количество учеников, большинство детей смогут учиться в классе реже 1 раза в неделю.

Они требуют от муниципалитета "обеспечить регулярный доступ к обучению для всех детей, чьи родители дали на это согласие, чтобы они могли учиться с педагогическим сопровождением по крайней мере половину недели".

В то же время, мэр города на следующий день анонсировал открытие дополнительных школьных групп, с системой ротации и усиленными санитарными требованиями.

Это уже не первый подобный иск - аналогичный подавали в этот же суд в мае относительно немедленного открытия детсадов.

Напомним, французские ученики начали постепенно возвращаться к обучению в классах с 12 мая, но в классе может находиться не более 10 детей одновременно, а остальные продолжают учиться дистанционно.

Поскольку большинство компаний вышли из карантина 11 мая, часто работающие родители не имеют с кем оставить детей дома.