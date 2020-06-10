Забрудненість повітря у Парижі повернулася майже до докарантинного рівня

З кінця травня забрудненість повітря в Парижі на 80% повернулася докарантинного рівня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BFMTV.

Зазначається, що Паризькій кільцевій дорозі рівень забрудненості вже досяг 90% від того, який там фіксували до карантину..

Обмежувальні заходи застосовувалися у Франції з середини березня по середину травня. Людям дозволялося залишати свої домівки тільки з вагомих причин. Тому в Парижі на вулицях було набагато менше автомобілів.

"За два місяці тут була набагато менша забрудненість, - стверджує дослідницька фірма Airparif. - Рівень забруднення повітря був приблизно на 25 відсотків нижче середнього".

З середини травня правила були пом'якшені. Ще більше людей змогли подорожувати і знову ходити на роботу.

Airparif зробив вимірювання, щоб побачити, що сталося протягом двох тижнів після послаблення обмежень.

"Вміст оксиду азоту та твердих частинок у повітрі знову зріс. Ми повільно повертаємося до нормального життя", – зробили висновок експерти.