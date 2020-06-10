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Загрязненность воздуха в Париже вернулась почти к докарантинному уровню

Среда, 10 июня 2020, 13:20

С конца мая загрязненность воздуха в Париже на 80% вернулась к докарантинному уровню.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BFMTV.

Отмечается, что на Парижской кольцевой дороге уровень загрязненности уже достиг 90% от того, какой там фиксировали в карантин.

Ограничительные меры применялись во Франции с середины марта по середину мая. Людям разрешалось покидать свои дома только по веским причинам. Поэтому в Париже на улицах было гораздо меньше автомобилей.

"За два месяца здесь была гораздо меньше загрязненность, - утверждает исследовательская фирма Airparif. - Уровень загрязнения воздуха был примерно на 25 процентов ниже среднего".

С середины мая правила были смягчены. Еще больше людей смогли путешествовать и снова ходить на работу.

Airparif сделал измерения, чтобы увидеть, что произошло в течение двух недель после ослабления ограничений.

"Содержание оксида азота и твердых частиц в воздухе снова вырос. Мы медленно возвращаемся к нормальной жизни", - сделали вывод эксперты.

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