У Стокгольмі після повідомлень про стрілянину евакуювали відвідувачів ТРЦ

У другій половині дня в середу поліція Стокгольма отримала повідомлення про ймовірну стрілянину одному з торгових центрів шведської столиці.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на шведський телеканал SVT.

Торговий центр був евакуйований. За словами одного з очевидців, двоє зловмисників, озброєних пістолетами, вчинили напад на власника ювелірного магазину.

Нападникам вдалося втекти. За попередніми даними, йдеться про пограбування.

"Нам надали інформацію про стрілянину в торговому центрі, і ми послали туди багато патрулів", - сказав представник поліції Матс Ерікссон.

Шведські ЗМІ оприлюднили фото нападників

Повідомляється, що власника магазину доставили до лікарні.

Поліція розшукує ймовірних злочинців за допомогою вертольотів і собачих патрулів. Торговий центр був заблокований для проведення розслідування на місці злочину.