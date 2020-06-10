В Стокгольме после сообщений о стрельбе эвакуировали посетителей ТРЦ

Во второй половине дня в среду полиция Стокгольма получила сообщение о вероятной стрельбе в одном из торговых центров шведской столицы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на шведский телеканал SVT.

Людей из торгового центра эвакуировали. По словам одного из очевидцев, двое злоумышленников, вооруженных пистолетами, напали на владельца ювелирного магазина.

Нападавшим удалось скрыться. По предварительным данным, речь идет об ограблении.

"Нам предоставили информацию о стрельбе в торговом центре, и мы отправили туда много патрулей", - сказал представитель полиции Матс Эрикссон.

Шведские СМИ обнародовали фото нападавших

Сообщается, что владельца магазина доставили в больницу.

Полиция разыскивает предполагаемых преступников с помощью вертолетов и собачьих патрулей. Торговый центр был заблокирован для проведения расследования на месте преступления.