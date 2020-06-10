Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

В суде по MH17 раскрыли показания очевидца запуска ракеты

Кулеба заверил, что Береговский район увеличивают не в угоду Венгрии

Еврокомиссия предоставила Украине 500 млн евро займа

Французская компания Danone прекращает скандальную рекламу с Пореченковым – посол






В Стокгольме после сообщений о стрельбе эвакуировали посетителей ТРЦ

Среда, 10 июня 2020, 16:05

Во второй половине дня в среду полиция Стокгольма получила сообщение о вероятной стрельбе в одном из торговых центров шведской столицы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на шведский телеканал SVT.

Людей из торгового центра эвакуировали. По словам одного из очевидцев, двое злоумышленников, вооруженных пистолетами, напали на владельца ювелирного магазина.

Нападавшим удалось скрыться. По предварительным данным, речь идет об ограблении.

"Нам предоставили информацию о стрельбе в торговом центре, и мы отправили туда много патрулей", - сказал представитель полиции Матс Эрикссон.

Шведські ЗМІ оприлюднили фото нападників
Шведские СМИ обнародовали фото нападавших

Сообщается, что владельца магазина доставили в больницу.

Полиция разыскивает предполагаемых преступников с помощью вертолетов и собачьих патрулей. Торговый центр был заблокирован для проведения расследования на месте преступления.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Швеция
powered by lun.ua