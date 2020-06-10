MH17: підозрюваним у збитті літака відмовили в імунітеті учасників бойових дій

Чотирьом підозрюваним, які перебувають під судом за збиття літака рейсу MH17 в 2014 році, відмовили в імунітеті бійців однієї з воюючих сторін (комбатантів).

Про це заявив прокурор Уорд Фердинандуссе в середу під час третього дня пояснень прокуратури з приводу розслідування катастрофи, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання De Telegraaf.

Імунітет комбатанта захищає бійців у збройному конфлікті від судового переслідування. Адвокати Сабіна Тен Дусшате і Будевейн ван Ейк вважають, що підозрюваний Олег Пулатов може розраховувати на таку форму імунітету.

За словами Фердинандуссе, для звільнення від судового переслідування необхідно відповідати п'ятьом умовам. Пулатов, два інших росіянина Ігор Гіркін і Сергій Дубинський, а також українець Леонід Гарценко не підпадають під ці умови.

Наприклад, повинен бути міжнародний збройний конфлікт, в якому зрозуміло до якої зі сторін належать бійці, повинна бути сторона, перед якою комбатанти повинні звітувати, повинна бути внутрішня система воєнного стану, і бійці повинні дотримуватися норм військового права, закріплені в Женевській конвенції.

Читайте також На суді по MH17 знову немає жодного з підозрюваних, одного представляє адвокат

Фердинандуссе вважає, що важко визначити, чи існує міжнародний збройний конфлікт на сході України, але, схоже, це так.

За даними Генпрокуратури, умова про те, що бійці повинні дотримуватися норм міжнародного військового права, не виконана. Таким чином, на думку державної прокуратури, немає жодних сумнівів у тому, що четверо підозрюваних не можуть претендувати на імунітет учасників бойових дій, а відтак їх можна переслідувати на основі кримінального права Нідерландів.

Читайте також: Зірка росТБ проти Гордона: як захищається Росія у Гаазі на суді по MH17