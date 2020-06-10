MH17: подозреваемым в сбитии самолета отказали в иммунитете участников боевых действий

Четырем подозреваемым, находящимся под судом за сбитие самолета рейса MH17 в 2014 году, отказали в иммунитете бойцов одной из воюющих сторон (комбатантов).

Об этом заявил прокурор Уорд Фердинандуссе в среду во время третьего дня объяснений прокуратуры по поводу расследования катастрофы, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание De Telegraaf.

Иммунитет комбатанта защищает бойцов в вооруженном конфликте от судебного преследования. Адвокаты Сабина Тен Дусшате и Будевейн ван Эйк считают, что подозреваемый Олег Пулатов может рассчитывать на такую ​​форму иммунитета.

По словам Фердинандуссе, для освобождения от судебного преследования необходимо соответствовать пяти условиям. Пулатов, два других россиянина Игорь Гиркин и Сергей Дубинский, а также украинец Леонид Гарценко не подпадают под эти условия.

Например, должен быть международный вооруженный конфликт, в котором понятно, к какой из сторон принадлежат бойцы, должна быть сторона, перед которой комбатанты должны отчитываться, должна быть внутренняя система военного положения, и бойцы должны соблюдать нормы военного права, закрепленные в Женевской конвенции.

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Фердинандуссе считает, что трудно определить, существует ли международный вооруженный конфликт на востоке Украины, но, похоже, это так.

По данным Генпрокуратуры, условие о том, что бойцы должны соблюдать нормы международного военного права, не выполнено. Таким образом, по мнению государственной прокуратуры, нет никаких сомнений в том, что четверо подозреваемых не могут претендовать на иммунитет участников боевых действий, а потому их можно преследовать на основании уголовного права Нидерландов.

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