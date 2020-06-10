Родичі жертв коронавірусу в Італії подали скарги до прокуратури

П'ятдесят родичів жертв коронавірусу в Італії в середу подали офіційні скарги до прокуратури міста Бергамо, прагнучи встановити відповідальних за велику кількість жертв коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

"Ми не хочемо помсти, ми хочемо справедливості", - прокоментував 31-річний Стефано Фуско, чий дідусь помер від вірусу в будинку для літніх людей в березні. Фуско створив групу в Facebook, щоб спілкуватися з іншими людьми, які потрапили в подібну ситуацію.

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За офіційними даними, які багато експертів називають заниженими, під час епідемії від коронавірусу в Італії загинули понад 34 тисячі осіб.

Скарги були подані в прокуратуру міста Бергамо в Ломбардії - районі, який найбільше постраждав від пандемії, і "став символом цієї трагедії", сказав Фуско. Водночас скарги подали громадяни з цілої країни.

Прокурори Бергамо проводять широкомасштабне розслідування кризи в галузі охорони здоров'я. Місцеві родини звинувачують владу в запізнілому створення "червоної зони", а також в багаторічних скороченнях фінансування системи охорони здоров'я в Ломбардії.

Ще 150 скарг перебувають у процесі підготовки.

Прокурори у Бергамо, за даними джерел, планують допитати як свідків прем'єр-міністра Джузеппе Конте, а також міністрів охорони здоров'я та внутрішніх справ Роберто Сперансу та Лукіана Ламоргезе.

Нагадаємо, вибіркове тестування жителів провінції Бергамо на антитіла до коронавірусу показало позитивний результат у 57% протестованих.