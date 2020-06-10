Родственники жертв коронавируса в Италии подали жалобы в прокуратуру

Пятьдесят родственников жертв коронавируса в Италии подали официальные жалобы в прокуратуру города Бергамо, стремясь установить ответственных за большое количество жертв коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

"Мы не хотим мести, мы хотим справедливости", - прокомментировал 31-летний Стефано Фуско, чей дедушка умер от вируса в доме престарелых в марте. Фуско создал группу в Facebook, чтобы общаться с другими людьми, которые попали в подобную ситуацию.

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По официальным данным, которые многие эксперты называют заниженными, во время эпидемии от коронавируса в Италии умерли более 34 000 человек.

Жалобы были поданы в прокуратуру города Бергамо в Ломбардии - районе, который больше всего пострадал от пандемии, и "стал символом этой трагедии", сказал Фуско. В то же время жалобы подали граждане со всей страны.

Прокуроры Бергамо проводят широкомасштабное расследование кризиса в области здравоохранения. Местные семьи обвиняют власть в запоздалом создания "красной зоны", а также в многолетних сокращениях финансирования системы здравоохранения в Ломбардии.

Еще 150 жалоб находятся в процессе подготовки.

Прокуроры в Бергамо, по данным источников, планируют допросить в качестве свидетелей премьер-министра Джузеппе Конте, а также министров здравоохранения и внутренних дел Роберто Сперансу и Лукиана Ламоргезе.

Напомним, выборочное тестирование жителей провинции Бергамо на антитела к коронавирусу показало положительный результат у 57% протестированных.