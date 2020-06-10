У справі, за якою Порошенку вручили підозру, фігурує чинний заступник глави МЗС

У справі, за якою ДБР у середу вручило підозру Петру Порошенку, фігурує чинний заступник міністра закордонних справ Єгор Божок.

Про це "Українській правді" повідомили у пресслужбі ДБР.

Державне бюро розслідувань вважає, що Петро Порошенко у липні 2018 року схилив до незаконного рішення Божка, який на той час очолював Службу зовнішньої розвідки.

"Народний депутат, який перебував у статусі п'ятого президента України, схилив військову службову особу – голову Служби зовнішньої розвідки до вчинення злочину, а саме перевищення ним влади та службових повноважень… шляхом видання явно злочинного наказу", - заявили в ДБР.

У липні 2018 року Порошенко своїм указом призначив першим заступником голови Служби зовнішньої розвідки скандального Сергія Семочка.

На виконання президентського указу тодішній голова розвідки Єгор Божок видав наказ, за яким рішення президента оголосили особовому складу служби, а Семочко приступив до виконання своїх обов’язків, і, відповідно, йому почали нараховувати заробітну платню.

Втім, у пресслужбі ДБР "Українській правді" підтвердили, що саме цей наказ Божка вважають незаконним. Крім того, він був виданий "в умовах особливого періоду", що робить кваліфікацію більш тяжкою.

За поясненнями ДБР, Божок є співучасником дій, які Бюро вважає злочинними, оскільки саме він підписав "незаконний" наказ. Втім, наразі не уточнюється, чи вручено йому повідомлення про підозру. У пресслужбі ДБР на це питання не відповіли. Варто також зауважити, що за законодавством СВР підпорядкована президентові України. Також, за законом про СВР, саме президент здійснює "загальне керівництво Службою зовнішньої розвідки". У ДБР не уточнюють, у чому полягає порушення, зважаючи на цю норму законодавства.