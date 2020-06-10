В деле, по которому Порошенко вручили подозрение, фигурирует заместитель главы МИД

В деле, по которому ГБР в среду вручило подозрение Петру Порошенко, фигурирует действующий заместитель министра иностранных дел Егор Божок.

Об этом "Украинской правде" сообщили в пресс-службе ГБР.

Государственное бюро расследований считает, что Петр Порошенко в июле 2018 года склонил к подписанию незаконного приказа Егора Божка, который в то время возглавлял Службу внешней разведки.

"Народный депутат, находившийся в статусе пятого президента Украины, склонил военное должностное лицо - главу Службы внешней разведки - к совершению преступления, а именно превышения им власти и служебных полномочий... путем издания явно преступного приказа", - заявили в ГБР.

В июле 2018 года Порошенко своим указом назначил первым заместителем председателя Службы внешней разведки скандального Сергея Семочко.

Во исполнение президентского указа тогдашний глава разведки Егор Божок издал приказ, по которому решение президента объявили личному составу службы, а Семочко приступил к исполнению своих обязанностей, и, соответственно, ему начали начислять заработную плату.

Впрочем, в пресс-службе ГБР "Украинской правде" подтвердили, что именно этот приказ Божка считают незаконным. Кроме того, он был издан "в условиях особого периода", что делает квалификацию более тяжелой.

За объяснениями ГБР, Божок является соучастником действий, которые Бюро считает преступными, поскольку именно он подписал "незаконный" приказ. Впрочем, пока не уточняется, вручили ли ему сообщение о подозрении. В пресс-службе ГБР на этот вопрос не ответили. Стоит также заметить, что по законодательству СВР подчинена президенту Украины. Также, по закону о СВР именно президент осуществляет "общее руководство Службой внешней разведки". В ГБР не уточняют, в чем состоит нарушение, учитывая эту норму законодательства.