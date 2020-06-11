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Самолет РФ впервые в 2020 году нарушил воздушное пространство Эстонии

Четверг, 11 июня 2020, 07:51

Самолет РФ без разрешения пересек воздушные границы Эстонии в Финском заливе, впервые в этом году нарушив воздушное пространство страны.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на эстонское издание ERR, об этом сообщило министерство обороны Эстонии.

В среду утром, 10 июня, российский самолет Ту-204-300 без разрешения пересек воздушные границы Эстонии близ острова Вайндлоо и около минуты находился в воздушном пространстве страны.

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Транспордер самолета был включен, однако план полета отсутствовал. Самолет не поддерживал радиосвязь с диспетчерской службой Эстонии.

 

В тот же день министерство иностранных дел Эстонии вызвало российского посла и вручило ему ноту по поводу инцидента.

Это первый в 2020 году случай нарушения российскими самолетами воздушных границ Эстонии.

Напомним, ранее сообщалось, что в ближайшие месяцы истребители ВВС Испании и Великобритании будут охранять воздушное пространство стран Балтии в рамках миссии НАТО.

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