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Нідерланди подарують перший улов оселедця німецьким лікарям як подяку

Четвер, 11 червня 2020, 08:53

Нідерланди подарують перший сезонний улов оселедця німецьким лікарям, які допомагали рятувати хворих на Covid-19 з Нідерландів.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Deutshe Welle.

Голландська рада з рибної торгівлі вирішила подарувати цьогорічний перший улов оселедця німецьким лікарям, які приймали пацієнтів з коронавірусом із Нідерландів. Їм передадуть близько 4 тисяч маринованих оселедців, приготованих у формі делікатесу maatjes.

Вилов оселедця зазвичай триває із червня до серпня, і початок сезону у Нідерландах традиційно відзначають масовими святкуваннями, часто поєднуючи їх з благодійними акціями.

Німецька земля Північний Рейн-Вестфалія, сусід Нідерландів, на початку квітня приймала хворих на коронавірус із трьох країн ЄС, де у місцевих реанімаціях вже не вистачало місць для усіх пацієнтів. Серед них були 28 хворих з Нідерландів.

Загалом за час епідемії Німеччина прийняла з Нідерландів більше 100 пацієнтів. Координацією перевезення хворих займався хаб "Міжнародний пацієнт" у Мюнстері, разом з колегами із Роттердаму.

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Нідерланди Німеччина Коронавірус
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