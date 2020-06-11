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Нидерланды подарят первый улов сельди немецким врачам в благодарность

Четверг, 11 июня 2020, 08:53

Нидерланды подарят первый сезонный улов сельди немецким врачам, которые помогали спасать больных Covid-19 из Нидерландов.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Deutshe Welle.

Голландский совет по рыбной торговле решил подарить нынешний первый улов сельди немецким врачам, которые принимали пациентов с коронавирусом из Нидерландов. Им передадут около 4 тысяч маринованных сельдей, приготовленных в форме деликатеса maatjes.

Вылов сельди обычно длится с июня по август, и начало сезона в Нидерландах традиционно отмечают массовыми празднествами, часто сочетая их с благотворительными акциями.

Немецкая земля Северный Рейн-Вестфалия, сосед Нидерландов, в начале апреля принимала больных коронавирусом из трех стран ЕС, где в местных реанимациях уже не хватало мест для всех пациентов. Среди них были 28 больных из Нидерландов.

Всего за время эпидемии Германия приняла из Нидерландов более 100 пациентов. Координацией перевозки больных занимался хаб "Международный пациент" в Мюнстере, вместе с коллегами из Роттердама.

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