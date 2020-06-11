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Країни ЄС, які не входять до єврозони, не готові до введення єдиної валюти - звіт

Четвер, 11 червня 2020, 10:01

Швеція і Хорватія найближче знаходяться до можливого приєднання до єврозони, оскільки відповідають практично всім необхідним критеріям.

Про це йдеться у звіті Європейської комісії про економічну конвергенцію за 2020 рік, повідомляє "Європейська правда".

У звіті міститься оцінка прогресу, досягнутого державами-членами поза зоною євро в справі введення євро. Звіт охоплює сім держав-членів, що не входять в зону євро, які юридично прихильні переходу на євро: Болгарія, Чехія, Хорватія, Угорщина, Польща, Румунія і Швеція.

Звіт ґрунтується на критеріях конвергенції, які іноді називають "Маастрихтськими критеріями", викладеними в статті 140 (1) Договору про функціонування Європейського Союзу (TFEU).

Критерії конвергенції включають стабільність цін, здорові державні фінанси, стабільність обмінного курсу і конвергенцію довгострокових процентних ставок. Також розглядається питання про сумісність національного законодавства з правилами Економічного і валютного союзу.

У звіті робиться висновок про те, що:

- Хорватія та Швеція відповідають критерію стабільності цін;

- Болгарія, Чехія, Хорватія, Угорщина, Польща та Швеція відповідають критерію державних фінансів;

- Болгарія, Чехія, Хорватія, Угорщина, Польща та Швеція відповідають критерію довгострокової процентної ставки.

Жодна з держав-членів не відповідає критерію обмінного курсу, оскільки жодна з них не є членом Механізму обмінного курсу (ERM II): для приєднання до зони євро потрібно як мінімум два роки участі в механізмі без серйозної напруженості.

"Хоча Хорватія та Швеція відповідають усім критеріям економічної конвергенції, вони не відповідають критерію обмінного курсу через вищевказану причину", - йдеться у звіті.

На додаток до оцінки формальних умов для приєднання до зони євро в доповіді наголошується, що національне законодавство кожної країни, за винятком Хорватії, в повному обсязі сумісно з правилами Економічного і валютного союзу.

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