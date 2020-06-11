В ЄС були дуже розчаровані відставкою Рябошапки – представниця Єврокомісії

В Європейському союзі були розчаровані відставкою Руслана Рябошапки з посади генерального прокурора України.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це заявила заступник гендиректора головного директорату Європейської комісії з питань сусідства та переговорів про розширення ЄС Катерина Матернова під час онлайн-дискусії, організованої Німецькою радою з питань зовнішніх відносин.

"Ми всі були дуже розчаровані, коли Руслан Рябошапка був усунений з посади, тому що ми дуже близько з ним працювали і підтримували у реформах. Я вважаю, що його робота із реформування Офісу генерального прокурора була досить вражаюча", - сказала Матернова.

В той же час вона наголосила, що ЄС продовжить співпрацю з Україною, в тому числі у сфері реформування прокуратури та правоохоронних органів.

"Ми партнери, але ми критичні партнери, тому разом із допомогою ми також будемо вказувати на сфери, якими ми не дуже задоволені", - сказала вона.

Нагадаємо, 5 березня Верховна Рада висловила недовіру генеральному прокурору Руслану Рябошапці, що мало наслідком його відставку з посади.

Пізніше Рябошапка заявляв, що президент Володимир Зеленський знищує реформу прокуратури, оскільки руками свого генпрокурора Ірини Венедіктової повертає на посади старих прокурорів, які не пройшли атестації.