В ЕС были очень разочарованы отставкой Рябошапки - представительница Еврокомиссии

В Европейском Союзе были разочарованы отставкой Руслана Рябошапки с должности генерального прокурора Украины.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом заявила заместитель гендиректора главного директората Европейской комиссии по вопросам соседства и переговоров о расширении ЕС Катерина Матернова во время онлайн-дискуссии, организованной Немецким советом по вопросам внешних отношений.

"Мы все были очень разочарованы, когда Руслан Рябошапка был отстранен от должности, потому что мы очень близко с ним работали и поддерживали в реформах. Я считаю, что его работа по реформированию Офиса генерального прокурора была весьма впечатляющая", - сказала Матернова.

В то же время она подчеркнула, что ЕС продолжит сотрудничество с Украиной, в том числе в сфере реформирования прокуратуры и правоохранительных органов.

"Мы партнеры, но мы критичные партнеры, поэтому вместе с помощью мы также будем указывать на сферы, которыми мы не очень довольны", - сказала она.

Напомним, 5 марта Верховная Рада выразила недоверие генеральному прокурору Руслану Рябошапке, следствием чего стала его отставка.

Позже Рябошапка заявлял, что президент Владимир Зеленский уничтожает реформу прокуратуры, поскольку руками своего генпрокурора Ирины Венедиктов возвращает на должности старых прокуроров, не прошедших аттестацию.