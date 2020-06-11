Финляндия отменяет ограничения на поездки для соседей - кроме Швеции и России
Правительство Финляндии заявило в четверг, что снимет ограничения на поездки в страны Балтии и Скандинавские государства, за исключением Швеции.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.
"К сожалению, эпидемическая ситуация в Швеции еще не позволяет отказаться от ограничений", - сказала журналистам министр внутренних дел Финляндии Мария Огийсало.
15 июня будут отменены ограничения на поездки для туристов из и в Норвегию, Данию, Исландию, а также Эстонию, Латвию и Литву, где уровень заражения упал до уровня, аналогичного Финляндии.
Ограничения продолжат действовать на восточной сухопутной границе Финляндии с Россией и на западной границе со Швецией.
"Швеция является очень важным соседом и страной-партнером Финляндии... Для Швеции ограничения будут сняты, как только позволит ситуация с эпидемией", - добавила министр.
Швеция приняла меньше всего ограничительных мер по сдерживанию коронавируса среди всех ее соседей. На 10 июня число смертей от COVID-19 в Швеции составило 4717 человек - в четыре раза больше, чем в других странах Северной Европы вместе взятых.
По словам представителей органов здравоохранения, в Финляндии эпидемия замедлилась: общее число случаев заражения в среду составило 7040. 28 пациентов госпитализированы, из них только четверо находятся в реанимации.
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