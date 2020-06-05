Швеція скасує обмеження на поїздки по країні з 13 червня

Швеція скасує обмеження на поїздки всередині країни з 13 червня, що дозволить людям без симптомів подорожувати по країні цього літа.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

На сьогодні діють рекомендації шведського уряду проти будь-яких другорядних поїздок, тривалістю більше 1-2 годин на машині.

Нові правила означають, що люди без симптомів коронавірусу зможуть вільно подорожувати по країні за будь-якої причини, включаючи туризм, з дотриманням правил гігієни і соціального дистанціювання.

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"Ситуація все ще серйозна. Це не означає, що небезпека минула, це не означає, що життя повертається до нормального ритму. Кожна подорож цього літа має здійснюватися з обережністю", - сказав прем'єр-міністр Стефан Льовен.

На відміну від низки інших країн, шведські обмеження на поїздки ніколи не були обов'язковими, вони є лише частиною набору рекомендацій громадської охорони здоров'я, наприклад, щодо соціальної дистанції і гігієни рук.

Ці інші рекомендації, а також фактичні положення, такі як заборона на проведення публічних заходів для більш ніж 50 осіб і правила проти скупчення людей в ресторанах, залишаються чинними.

Нинішнє рішення не впливає на заборону на в'їзд до ЄС через Швецію, яка залишається чинною до 15 червня і може бути продовжена, а також на рекомендації шведського МЗС проти несуттєвих міжнародних поїздок.

В результаті спалаху коронавірусу Швеція постраждала набагато сильніше, ніж багато її сусіди. Понад 4500 людей померли після позитивного результату тесту на вірус, і було підтверджено понад 41 000 випадків.

Показники свідчать, що рівень смертності в Швеції на душу населення був найвищим у світі за сім днів до 2 червня. На вимогу опозиційних партій у Швеції проведуть розслідування щодо реакції уряду на пандемію коронавірусу.

1 червня у Швеції за добу не зафіксували жодного смертельного випадку серед інфікованих на коронавірус – вперше після 13 березня.

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