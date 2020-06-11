У Туреччині співробітника консульства США засудили до тюремного ув'язнення

Турецький суд засудив співробітника консульства США Метіна Топуза до восьми років і дев'яти місяців тюремного ув'язнення за пособництво терористичній організації.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Судовий процес над Топузом був одним з декількох джерел непорозумінь між союзниками по НАТО Туреччиною і Сполученими Штатами.

Топуз, який провів у в'язниці більше двох з половиною років, перебуваючи під судом, спочатку був звинувачений у шпигунстві і спробі повалення уряду. У березні прокурор заявив, що він повинен бути виправданий за цими звинуваченнями і замість цього засуджений до 15 років тюремного ув'язнення за членство в терористичній організації.

У 78-сторінковому обвинувальному висновку, що включав телефонні дзвінки, текстові повідомлення і зображення з камер відеоспостереження, Топуз був звинувачений у зв'язках з чиновниками, які очолювали розслідування корупції в 2013 році і пізніше були визнані членами мережі американського священнослужителя Фетхуллаха Гюлена, якого Анкара звинувачує в невдалому перевороті 2016 року.

Будучи перекладачем і посередником в американському агентстві по боротьбі з наркотиками (DEA) при американському консульстві в Стамбулі, Топуз протягом усього судового процесу стверджував, що зв'язувався з людьми, які в той час займали високі пости в поліції і судовій системі, в рамках своєї роботи.