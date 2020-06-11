В Турции сотрудника консульства США приговорили к тюремному заключению

Турецкий суд приговорил сотрудника консульства США Метина Топуза к восьми годам и девяти месяцам тюремного заключения за пособничество террористической организации.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Судебный процесс над Топузом был одной из нескольких причин трений между союзниками по НАТО Турцией и Соединенными Штатами.

Топуз, который провел в тюрьме более двух с половиной лет, находясь под судом, сначала был обвинен в шпионаже и попытке свержения правительства. В марте прокурор заявил, что он должен быть оправдан по этим обвинениям и вместо этого приговорен к 15 годам тюремного заключения за членство в террористической организации.

В 78-страничном обвинительном заключении, включавшем телефонные звонки, текстовые сообщения и изображения с камер видеонаблюдения, Топуз был обвинен в связях с чиновниками, которые возглавляли расследования коррупции в 2013 году и позже были признаны членами сети американского священнослужителя Фетхуллаха Гюлена, которого Анкара обвиняет в неудачном перевороте 2016 года.

Будучи переводчиком и посредником в американском агентстве по борьбе с наркотиками (DEA) при американском консульстве в Стамбуле, Топуз течение всего судебного процесса утверждал, что связывался с людьми, которые в то время занимали высокие посты в полиции и судебной системе, в рамках своей работы.