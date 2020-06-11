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Норвегія більше не вимагатиме від авіакомпаній на третину порожніх рейсів

Четвер, 11 червня 2020, 17:19

Норвегія більше не вимагатиме від авіакомпаній залишати середні місця в літаках порожніми.

Про це заявили в уряді Норвегії, повідомляє "Європейська правда" з посилання на Reuters.

Вимогу для авіакомпаній лишати середнє крісло літака порожнім запровадили раніше для зниження ризику зараження новим коронавірусом.

З 28 квітня Норвегія була єдиною країною, яка вимагала від авіакомпаній літати з порожніми центральними місцями.

Через це ціни на авіаквитки у країні значно зросли.

Скандинавська країна, яка в березні порадила своїм громадянам не виїжджати за кордон, збирається відкрити свої кордони для туристів, що прибувають з Данії, і планує оновити туристичні рекомендації для інших країн до 15 червня.

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