Найбільші авіакомпанії Британії подали позов проти уряду через "руйнівний карантин"

Авіакомпанії British Airways, Ryanair та EasyJet подали офіційний юридичний позов щодо карантинної політики уряду Великої Британії.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на ВВС.

Авіакомпанії кажуть, що політика матиме "руйнівний вплив на британський туризм та ширшу економіку" та знищить тисячі робочих місць. Вони подали заяву на судовий розгляд у Вищий суд.

У позові стверджується, що правила карантину для мандрівників суворіші, ніж правила, що застосовуються до людей, які насправді мають Covid-19.

Нові правила набули чинності цього тижня. Вони вимагають від більшості в'їзних мандрівників самостійно ізолюватись протягом 14 днів, хоча існує понад 40 категорій приїжджих, які в основному стосуються певних працівників, які не підпадають під дію правил.

Правила для тих, хто насправді заражений вірусом, передбачають самоізоляції протягом 7 днів.

Авіакомпанії заявляють, що уряд заважає людям їздити до та з країн із нижчим рівнем зараження, ніж Британія. Вони також наголошують, що перед ухваленням правил не проводилися консультації і не було надано наукових доказів на підтримку такої політики.

У спільній заяві три авіакомпанії зазначають, що не бачили жодних доказів того, як і коли можуть бути запроваджені так звані "повітряні мости", що дозволяють здійснювати подорожі без карантину між Британією та іншими країнами з низьким рівнем зараження.

Замість цього вони закликали уряд повторно прийняти попередню політику, коли карантин був обмежений для подорожуючих із країн з високим ризиком зараження.