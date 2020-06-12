Крупнейшие авиакомпании Британии подали иск против правительства за "разрушительный карантин"

Авиакомпании British Airways, Ryanair и EasyJet подали официальный юридический иск по поводу карантинной политики правительства Великобритании.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.

Авиакомпании говорят, что политика будет иметь "разрушительное воздействие на британский туризм и широкую экономику" и уничтожит тысячи рабочих мест. Они подали заявление на судебное разбирательство в Верховный суд.

В иске утверждается, что правила карантина для путешественников строже, чем правила, применяемые к людям, которые на самом деле больны COVID-19.

Новые правила вступили в силу на этой неделе. Они требуют от большинства въезжающих самостоятельно изолироваться на 14 дней, хотя существует более 40 категорий приезжих, в основном определенных работников, не подпадающих под действие правил.

Правила для тех, кто на самом деле заражен вирусом, предусматривают самоизоляцию в течение 7 дней.

Авиакомпании заявляют, что правительство мешает людям ездить в и из стран с низким уровнем заражения, чем Великобритания. Они также отмечают, что перед принятием правил не проводились консультации и не было предоставлено научных доказательств в поддержку такой политики.

В совместном заявлении три авиакомпании отмечают, что не видели никаких доказательств того, как и когда могут быть введены так называемые "воздушные мосты", позволяющие совершать путешествия без карантина между Британией и другими странами с низким уровнем заражения.

Вместо этого они призвали правительство повторно принять прежнюю политику, когда карантин был ограничен для путешествующих из стран с высоким риском заражения.