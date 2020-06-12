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ЄСПЛ покарав Францію за справу активістів, які закликали бойкотувати ізраїльські товари

П'ятниця, 12 червня 2020, 15:58

Європейський суд з прав людини в Страсбурзі вважає, що французьке правосуддя порушило право на свободу слова, покаравши активістів, які оголосили бойкот експорту продуктів з Ізраїлю.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RFI.

У 2009 і 2010 роках 12 учасників французьких асоціацій взяли участь в міжнародній пропалестинській кампанії "Бойкот, позбавлення інвестицій і санкції" щодо Ізраїлю. Зокрема, вони проводили агітацію в супермаркетах і поширювали листівки.

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У 2015 році французький касаційний суд визнав їх винними у "провокації" і "дискримінації".

Адвокати активістів подали скаргу в ЄСПЛ, заявляючи про порушення свободи слова у Франції.

Рішення Європейського суду з прав людини було винесено в четвер, 11 червня.

 "Суд вважає, що обвинувальний вирок не має обґрунтованих і достатніх мотивів", - сказано в рішення. Дії активістів, вважають судді ЄСПЛ, є "виразом політичної і суспільної свободи".

За рішенням ЄСПЛ Франція повинна виплатити компенсацію кожному з активістів

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Франція ЄСПЛ
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