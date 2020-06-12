ЕСПЧ наказал Францию ​​за дело активистов, которые призывали бойкотировать израильские товары

Европейский суд по правам человека в Страсбурге считает, что французское правосудие нарушило право на свободу слова, наказав активистов, объявивших бойкот экспорту продуктов из Израиля.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RFI.

В 2009 и 2010 годах 12 участников французских ассоциаций приняли участие в международной пропалестинской кампании "Бойкот, лишение инвестиций и санкции" в отношении Израиля. В частности, они проводили агитацию в супермаркетах и ​​распространяли листовки.

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В 2015 году французский кассационный суд признал их виновными в "провокации" и "дискриминации".

Адвокаты активистов подали жалобу в ЕСПЧ, заявляя о нарушении свободы слова во Франции.

Решение Европейского суда по правам человека было вынесено в четверг 11 июня.

"Суд считает, что обвинительный приговор не имеет обоснованных и достаточных мотивов", - сказано в решение. Действия активистов, считают судьи ЕСПЧ, является "выражением политической и общественной свободы".

По решению ЕСПЧ Франция должна выплатить компенсацию каждому из активистов.