ЄСПЛ покарав Азербайджан за героїзацію вбивці, що зарубав сокирою вірменина на навчаннях НАТО 

Європейський суд з прав людини визнав Азербайджан винним у безкарності щодо азербайджанського громадянина, який жорстоко убив вірменина під час курсів НАТО в Угорщині.

Про це повідомила суддя ЄСПЛ Анна Юдківська, яка головувала у зазначеній справі, пише "Європейська правда".

Справа стосується убивства, що трапилося в 2004 році в Будапешті під час організованих НАТО курсів англійської мови. Член армії Азербайджану Р.С. в ході курсу убив сокирою учасника з Вірменії, відрубавши йому голову, поки той спав. Р.С. також здійснив замах на життя іншого вірменського офіцера.

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Молодого азербайджанця засудили в Угорщині до довічного позбавлення волі. Але через 8 років його було передано Азербайджану для подальшого відбування покарання.

"Проте на батьківщині засудженого зустріли як героя, помилували, надали житло, урочисто підвищили у військовому рангу та сплатили втрачену заробітну платню за роки у в’язниці. Високі посадові особи прославляли його як "патріота" та "символ", а сайт президента присвятив йому сторінку, де будь-хто міг залишити для нього привітання", - повідомила Юдківська.

Заявники в цій справі, родичі жертв, посилалися на статтю 11 Проєкту статей про відповідальність держав за міжнародні протиправні діяння, за якою держава несе відповідальність якщо "визнає" і "приймає як власну" певну поведінку громадян. Суд узяв до уваги, що вбивство було приватним рішенням хлопця, відбулося вночі і поза навчальним часом.

Суд погодився, що дії Азербайджану в цілому, включаючи помилування, підвищення у званні, присудження заборгованості по зарплаті та надання квартири, разом із прославлянням його посадовими особами держави, є "схваленням" і "затвердженням" поведінки в контексті статті 11 Проєкту статей.

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Проте на питання, чи є ці заходи "визнанням" і "прийняттям" Азербайджаном цієї поведінки як власної, Суд відповів негативно.

Відтак Суд не знайшов порушення статті 2 Європейської конвенції з прав людини по суті. Але Суд визнав, що було порушено процедурну частину статті 2 Конвенції, а також статтю 14 у поєднанні зі статтею 2, оскільки дії Азербайджану з помилування і героїзації убивці фактично надали засудженому безкарність за злочини, вчинені проти його вірменських жертв, зазначила Юдківська.

Суд підкреслив, що його підхід до цього питання також може розвиватися із розвитком міжнародного права

Суд також зобов’язав Азербайджан виплатити заявникам спільно 15 тисяч фунтів стерлінгів.