Віцепрем'єрка про нове рішення НАТО щодо України: дуже потужний сигнал

Віцепрем’єрка з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина вважає "дуже потужним сигналом" приєднання України до Програми розширених можливостей НАТО.

Про це вона розповіла в ексклюзивному коментарі "Європейській правді".

"Це дуже потужний сигнал щодо повноцінного операційного співробітництва між Україною і НАТО. Це дуже потужний політичний сигнал. Ми дякуємо країнам-членам НАТО за це рішення", - сказала віцепрем’єрка.

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Стефанішина пояснила, що програма є передусім операційним інструментом, який дозволить досягти взаємосумісності України і НАТО в рамках участі в програмах і навчаннях Альянсу, а також взаємосумісності в контексті обміну інформацією.

Вона зазначила, що рішення стало результатом величезної роботи, проробленої на різних рівнях українськими посадовцями-дипломатами, "які протягом останніх років, вірячи у важливість цієї ідеї, просували її на різних рівнях".

"Хотіла би подякувати Вадиму Пристайку, який віддано і послідовно просував цю ініціативу, що врешті стала реальністю, як на посаді посла, так і на посаді віцепрем’єр-міністра", - додала Стефанішина.

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12 червня Північноатлантична рада визнала Україну членом Програми розширених можливостей НАТО.

Крім України, статус партнерів розширених можливостей мають також Австралія, Фінляндія, Грузія, Йорданія та Швеція.

Президент Зеленський заявив, що новий статус є практичним рішенням, яке дозволить Україні та Альянсу ще краще взаємодіяти заради спільної безпеки

В уряді розповіли, що може отримати Україна в результаті членства у Програмі розширених можливостей НАТО.