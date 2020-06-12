Зеленський і Кулеба подякували членам НАТО за новий статус для України
Президент Володимир Зеленський і глава МЗС Дмитро Кулеба подякували членам НАТО за надання Україні статусу партнера розширених можливостей Альянсу.
Про це повідомляє "Європейська правда".
"Вдячний членам Альянсу за визнання вагомого внеску України в спільні операції з підтримання миру у світі", - написав президент у своєму Twitter.
За його словами, новий статус є практичним рішенням, яке дозволить Україні та Альянсу ще краще взаємодіяти заради спільної безпеки.
Подяку членам Альянсу висловив також глава МЗС Дмитро Кулеба.
"Цей день настав. Я щиро вдячний нашим партнерам в Альянсі, завдяки яким це рішення стало можливим. Україна нарешті отримала статус Партнера розширених можливостей НАТО. Ми робимо одні одних сильнішими разом!", - написав міністр у своєму Twitter.
12 червня Північноатлантична рада визнала Україну членом Програми розширених можливостей НАТО.
Цей статус є частиною партнерської ініціативи НАТО щодо взаємодії, метою якої є підтримка і поглиблення співпраці між союзниками і партнерами, які зробили значний внесок в операції та місії під проводом НАТО.
Країни НАТО привітали Україну з отриманням нового статусу.
Україна зараз є одним з шести партнерів із розширених можливостей разом з Австралією, Фінляндією, Грузією, Йорданією і Швецією.
У НАТО окремо підкреслили, що цей статус не впливає на рішення щодо членства країни в Альянсі.