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Зеленський і Кулеба подякували членам НАТО за новий статус для України

П'ятниця, 12 червня 2020, 17:57

Президент Володимир Зеленський і глава МЗС Дмитро Кулеба подякували членам НАТО за надання Україні статусу партнера розширених можливостей Альянсу. 

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Вдячний членам Альянсу за визнання вагомого внеску України в спільні операції з підтримання миру у світі",  - написав президент у своєму Twitter.

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За його словами, новий статус є практичним рішенням, яке дозволить Україні та Альянсу ще краще взаємодіяти заради спільної безпеки.

Подяку членам Альянсу висловив також глава МЗС Дмитро Кулеба. 

"Цей день настав. Я щиро вдячний нашим партнерам в Альянсі, завдяки яким це рішення стало можливим. Україна нарешті отримала статус Партнера розширених можливостей НАТО. Ми робимо одні одних сильнішими разом!", - написав міністр у своєму Twitter.

12 червня Північноатлантична рада визнала Україну членом Програми розширених можливостей НАТО. 

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Цей статус є частиною партнерської ініціативи НАТО щодо взаємодії, метою якої є підтримка і поглиблення співпраці між союзниками і партнерами, які зробили значний внесок в операції та місії під проводом НАТО.

Країни НАТО привітали Україну з отриманням нового статусу. 

Україна зараз є одним з шести партнерів із розширених можливостей разом з Австралією, Фінляндією, Грузією, Йорданією і Швецією. 

У НАТО окремо підкреслили, що цей статус не впливає на рішення щодо членства країни в Альянсі. 

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