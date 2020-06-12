Вице-премьер о новом решении НАТО относительно Украины: очень мощный сигнал

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина считает "очень мощным сигналом" присоединение Украины к Программе расширенных возможностей НАТО.

Об этом она рассказала в эксклюзивном комментарии "Европейской правде".

"Это очень мощный сигнал о полноценном операционном сотрудничестве между Украиной и НАТО. Это очень мощный политический сигнал. Мы благодарим страны-члены НАТО за это решение", - сказала вице-премьер.

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Стефанишина пояснила, что программа является прежде всего операционным инструментом, который позволит достичь совместимости Украины и НАТО в рамках участия в программах и учениях Альянса, а также совместимости в контексте обмена информацией.

Она отметила, что решение стало результатом огромной работы, проделанной на разных уровнях украинскими чиновниками-дипломатами, "которые на протяжении последних лет, веря в важность этой идеи, продвигали ее на разных уровнях".

"Хотела бы поблагодарить Вадима Пристайко, который преданно и последовательно продвигал эту инициативу, что в конце стала реальностью, как в должности посла, так и в должности вице-премьер-министра", - добавила Стефанишина.

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12 июня Североатлантический совет признал Украину членом Программы расширенных возможностей НАТО.

Кроме Украины, статус партнеров расширенных возможностей имеют также Австралия, Финляндия, Грузия, Иордания и Швеция.

Президент Зеленский заявил, что новый статус является практичным решением, которое позволит Украине и Альянсу еще лучше взаимодействовать ради общей безопасности

В правительстве рассказали, что может получить Украина в результате членства в программе расширенных возможностей НАТО.