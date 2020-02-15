Макрон: Росія агресивна, але їй потрібен стратегічний шанс

Президент Франції Еммануель Макрон на Мюнхенській безпековій конференції заявив, що Росія - агресивна і залишиться такою найближчим часом, але їй потрібен "стратегічний шанс".

Про це повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Макрон повторив свої ремарки, зроблені нещодавно у Польщі, про те, що він "не проросійський і не антиросійський, а просто проєвропейський".

"Але якщо ви подивитеся на географію, то побачите, що ми змушені щось робити разом... Ми повинні дати росіянам стратегічний шанс, стратегічну перспективу", - сказав він.

Говорячи про втручання Москви у вибори в інших державах, він зазначив "Росія точно агресивна і залишиться такою найближчим часом".

Проте, "нам все одно потрібен діалог", каже французький лідер.

У листопаді Макрон заявив, що теророризм, а не Росія чи Китай, є ключовою небезпекою для НАТО.

Читайте також: "За Путіна чи проти Трампа: що означають заяви Макрона про "Росію – не ворога НАТО""