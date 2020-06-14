Тюрингія першою з німецьких земель скасувала обмеження на соціальні контакти

Тюрингія стала першою федеральною землею Німеччини, яка скасувала практично всі запровадженні раніше обмеження задля запобігання поширенню коронавірусної інфекції.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на DW.

У Тюрингії відучора дозволено влаштовувати родинні свята, збиратися великими групами на обід та вечірки.

Якщо раніше дозволялося збиратися лише людям з максимум двох домогосподарств, то тепер діють лише рекомендації, що не варто збиратися під одним дахом більш ніж десятьма людям. Утім, за недотримання цих рекомендацій жодних штрафних санкцій не передбачається.

Однак скасування обмежень соціальних контактів не торкнулося правил мінімальної дистанції й гігієни - вони залишаться.

У Тюрингії, як і скрізь у Німеччині, громадяни і далі будуть носити маски в магазинах і супермаркетах, а також у громадському транспорті - автобусах, поїздах і трамваях. Крім того, дискотеки та борделі залишаються закритими.

Хоч деякі федеральні землі, приміром, Баварія та Гессен, скептично оцінюють цей крок влади Тюрингії, з понеділка, 15 червня, аналогічно послабити обмеження планує й сусідня земля Бранденбург.

Натомість у більшості федеральних земель Німеччини обмеження соціальних контактів триватимуть щонайменше до кінця червня.

Нагадаємо, скандал у Тюрингії, де прем'єр-міністра федеральної землі обрали голосами ультраправих, призвів до переобрання лідера ХДС.

Лідерка партії Аннегрет Крамп-Карренбауер заявила, що не має наміру висувати свою кандидатуру на пост канцлера на наступних парламентських виборах в 2021 році, і що після запуску процесу вибору кандидатів на посаду канцлера від консерваторів піде з поста лідера ХДС.

ХДС у Тюрингії проігнорувала її вказівки не підтримувати ультраправих в голосуванні щодо обрання регіонального прем'єра.

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