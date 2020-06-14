У пункті пропуску "Шегині" сотні людей чекають у черзі, щоб потрапити до Польщі

У пункті пропуску пішоходів з України в Республіку Польща "Шегині" останнім часом загострилась ситуація з пропуском людей.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідну інформацію розповсюдила Державна прикордонна служба України.

"Станом на 11:00 14 червня в пункті пропуску "Шегині", що у Львівській області, зібралося близько чотирьох сотень осіб, які очікують на перетин кордону з Республікою Польща. Люди в черзі скаржаться, що час очікування становить до 10 годин без умов дотримання соціальної дистанції та без можливості вирішення елементарних санітарно-гігієнічних проблем", - йдеться у повідомленні.

У понеділок об 11:00 в пункті пропуску "Шегині" відбудеться брифінг за участі керівництва прикордонного загону щодо ситуації, яка склалася.

За добу через пункт пропуску "Шегині" на вхід та на вихід слідує від 3 до 3,5 тисяч осіб і в ДПСУ кажуть, що протягом останніх днів число подорожніх, які прямують закордон, зростає.

"З боку української влади немає обмежень, пов’язаних з карантином, для громадян, які слідують до Польщі, тому оформлення таких осіб співробітниками Держприкордонслужби здійснюється ритмічно, без будь-яких затримок. Щогодини прикордонники оформляють близько 70 людей, які прямують на вихід з України", - заявили прикордонники.

Однак, за їхніми даними, після проходження усіх видів контролю на українській стороні, громадянам України доводиться по декілька годин очікувати, аби потрапити на територію Польщі.

"Виникає значне накопичення осіб перед польським пунктом пропуску. Вкотре наголошуємо, що польською стороною, у зв’язку з карантинними заходами, проводяться додаткові контрольні процедури відносно громадян, які прибувають із-за кордону. Як результат, зростає тривалість оформлення громадян та час очікування на перетин кордону", - нагадали в ДПСУ.

Щоб люди, які стоять у черзі змогли перепочити, сховатися від спеки чи дощу, вчора у пункті пропуску "Шегині" співробітники ГУ ДСНС у Львівській області розгорнули каркасні намети, а органи місцевої влади забезпечили доставку питної води.

Враховуючи ситуацію, громадян просять по можливості перетинати українсько-польський кордон легковим транспортом в автомобільних пунктах пропуску "Ягодин", "Краківець" та "Рава-Руська".